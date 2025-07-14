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Источник: "Динамо" может подписать полузащитника "Алетико Минейро" Рубенса

Московское «Динамо» хочет приобрести полузащитника бразильского «Атлетико Минейро» Рубенса Диаса.
Фото: ФК "Атлетико Минейро"
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его информации, стороны еще не пришли к общему компромиссу. Отмечается, что владельцы бразильского клуба хотят выручить за футболиста девять млн евро.

Контракт Рубенса с «Атлетико Минейро» рассчитан до 31 декабря 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 6,1 млн евро.

В 2025 году 24-летний футболист принял участие в 32 матчах за клуб из Белу-Оризонти во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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