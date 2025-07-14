«Я думаю, Тюкавин мог бы играть, 100%. Головин мог бы, да. По качествам в данный момент - Головин и Тюкавин», - цитирует Корнеева «Матч ТВ».
В минувшем сезоне Тюкавин принял участие в 22 матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.
Головин провел 29 игр за «Монако», забив три гола, а также на счету полузащитника один голевой пас. Соглашение 29-летнего футболиста «монегасками» действует до лета 2029 года.
Корнеев считает, что Тюкавин и Головин смогли бы играть в "Барселоне"
Экс-игрок «Барселоны» Игорь Корнеев ответил на вопрос, смогли бы какие-нибудь действующие российские футболисты играть за каталонский клуб в обозримом будущем.
Фото: ФК "Динамо"