"Я думаю, такая негласная задача в любом случае стоит, потому что состав подбирается серьезный. Конечно, для такого клуба, как "Локомотив" задача быть в пятерке — это не серьезно", - цитирует Сычева "ВсеПроСпорт".
По итогам сезона-2024/2025 московский "Локомотив" расположился на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 30 встречах.
В 1 туре чемпионата России сезона-2025/2026 команда Михаила Галактионова примет на своем поле "Сочи", который вышел в РПЛ, обыграв в стыковых матчах "Пари НН" с общим счетом 4:3.
Сычев: для такого клуба, как "Локомотив", задача быть в пятерке — это не серьезно
Бывший российский футболист Дмитрий Сычев считает, что "Локомотив" будет бороться за чемпионство в РПЛ.
Фото: РФС