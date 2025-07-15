- Бело-голубые давно претендуют на титул, но пока им не удалось достичь цели. На мой взгляд, у "Динамо" очень большие шансы на первое место. Было хорошее укрепление состава, клуб великолепно организован. На матчи ходит огромное количество зрителей. Если мы посчитаем, то за последнее время у "Динамо" самый большой приток болельщиков на стадион. Есть все основания для борьбы за чемпионство. "Динамо" не просто должно, а обязано выиграть чемпионат, - передаёт слова Сёмина Metaratings.ru.
Московское "Динамо" в последний раз в клубной истории становилось чемпионом страны в 1976 году, выиграв экспериментальный однокруговой весенний чемпионат СССР. Последний трофей бело-голубых датирован 1995 годом, когда они стали обладателями Кубка России.
В сезоне-2023/2024 "Динамо" лидировало в чемпионате перед последним туром, но проиграло решающий матч с "Краснодаром" (0:1), в котором для чемпионства бело-голубым было достаточно ничьей, и заняло в итоге третье место. В сезоне-2024/2025 москвичи финишировали в чемпионате пятыми.
В июне московское "Динамо" возглавил главный тренер сборной России Валерий Карпин, состав бело-голубых пополнили центральный защитник Максим Осипенко и нападающий Иван Сергеев.
Сёмин: "Динамо" не просто должно, а обязано выиграть чемпионат
Экс-главный тренер "Локомотива", "Ростова" и московского "Динамо" Юрий Сёмин высказался о перспективах бело-голубых в сезоне-2025/2026.
Фото: ФК "Ростов"