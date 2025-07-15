- Сравнить составы "Зенита" и "Спартака"? Зависит от позиций. Считаю, что на некоторых позициях у "Спартака" футболисты сильнее, чем у "Зенита", а где-то - наоборот, - передаёт слова Малышев Sport24.
По оценке футбольно-аналитического портала Transfermarkt, суммарная стоимость состава московского "Спартака" на текущую дату составляет 118,05 миллиона евро, что является вторым показателем в Российской премьер-лиге. На первой строчке этого рейтинга находится петербургский "Зенит", состав которого оценивается в 206,8 миллиона евро.
Гендиректор Малышев: на некоторых позициях у "Спартака" футболисты сильнее, чем у "Зенита"
Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев отреагировал на предложение сравнить составы красно-белых и петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"