Как утверждает источник, вингер московского "Динамо" Даниил Лесовой близок к переходу в "Пари НН".
Сообщается, что сегодня, 15 июля, 27-летний игрок пройдет медосмотр и заключит контракт с нижегородским клубом, который будет рассчитан на 3 года.
Отмечается, что это будет бесплатный переход, так как у футболиста оставался год соглашения с бело-голубыми. Также у москвичей будет опция обратного выкупа Лесового за миллион евро и 30 % от следующей продажи нападающего.
Напомним, минувший сезон Лесовой провел на правах аренды в "АЕЛе". В составе кипрской команды он провел 30 матчей, забил 5 голов и отдал 6 ассистов.
Источник: "СЭ"
Источник: вингер "Динамо" Лесовой подпишет 3-летний контракт с "Пари НН"
Даниил Лесовой близок к переходу в нижегородский клуб.
Фото: ФК "Динамо"