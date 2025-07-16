"Считаю, что клуб может бороться за тройку в РПЛ и выход в финал Кубка России", - приводит слова Нагорных "СЭ".
По итогам сезона-2025/2026 московский "Локомотив" занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 30 встречах. Команда Михаила Галактионова вылетела из розыгрыша Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов "Ростову" со счетом 0:2.
В 1 туре чемпионата России "железнодорожники" примут на своем поле "Сочи".
В руководстве "Локомотива" обозначили задачу команды на сезон-2025/2026
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных назвал задачу команды на сезон.
Фото: ФК "Локомотив"