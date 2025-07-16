"Клуб расстался с Марадишвили, потому что решили на эту позицию взять другого игрока", - цитирует Адиева "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник московского "Локомотива" Константин Марадишвили находился этим летом на просмотре в самарских "Крыльях Советов".
25-летний хавбек был арендован "Пари НН" в декабре 2023 года. В прошлом сезоне РПЛ футболист провел всего два матча и не отметился результативными действиями. После травмы колена игрок длительное время восстанавливался.
В "Крыльях Советов" рассказали, почему не подписали контракт с Марадишвили
Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев объяснил, почему клуб не стал подписывать контракт с хавбеком Константином Марадишвили.
Фото: ФК "Пари НН"