В "Крыльях Советов" рассказали, почему не подписали контракт с Марадишвили

Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев объяснил, почему клуб не стал подписывать контракт с хавбеком Константином Марадишвили.
Фото: ФК "Пари НН"
"Клуб расстался с Марадишвили, потому что решили на эту позицию взять другого игрока", - цитирует Адиева "Чемпионат".

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник московского "Локомотива" Константин Марадишвили находился этим летом на просмотре в самарских "Крыльях Советов".

25-летний хавбек был арендован "Пари НН" в декабре 2023 года. В прошлом сезоне РПЛ футболист провел всего два матча и не отметился результативными действиями. После травмы колена игрок длительное время восстанавливался.

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