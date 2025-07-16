«Трансферы будут. Клуб должен иметь свою ДНК, независимо от тренеров. Не дай бог я уйду через три недели, и другой тренер скажет, что нужно менять 30 футболистов. Такое не должно быть. Нужны не пенсионеры или какие-то пешеходы. У нас есть список. Футболист должен убедить не только на поле, но и в общении», - цитирует Шпилевского «Чемпионат».
37-летний специалист возглавил «Пари НН» этим летом, подписав контракт сроком на три года.
В минувшем сезоне нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице РПЛ и проиграли в переходных матчах «Сочи». Решением РФС клуб обратно получил право сыграть в Премьер-Лиге.
В первом туре предстоящего сезона «Пари НН» встретится с «Краснодаром» на домашней арене.
Шпилевский: трансферы у "Пари НН" будут, нам нужны не пенсионеры или какие-то пешеходы
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о работе клуба на трансферном рынке.
Фото: ФК "Пари НН"