«Локомотив» будет претендентом на чемпионство. Почему бы и нет? Тут уж как пойдет. Понятно, что есть ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Динамо», но можно и из засады выскочить. В прошлом сезоне по осени «Локомотиву» так удалось заявить о себе, когда все не ожидали. Сейчас тоже может быть всякое. Чемпионство не будет чем-то сюрреалистичным», - цитирует Билялетдинова Legalbet.ru.
По итогам сезона-2024/25 «железнодорожники» финишировали на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.
В первом туре предстоящего сезона «Локомотив» сыграет с «Сочи» на домашнем поле в субботу, 19-го июля. Начало - в 18:00 (по мск).
Билялетдинов: "Локомотив" будет претендентом на чемпионство. Почему бы и нет?
Экс-тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о московском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"