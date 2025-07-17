Матчи Скрыть

Футболист "Ростова" раскрыл задачу команды на сезон

Защитник "Ростова" Илья Вахания раскрыл задачу команды на сезон.
Фото: ФК "Ростов"
"Конкретной нет, надо провести его стабильно, хорошо. Что должно произойти, чтобы я поставил хорошую оценку в конце сезона? Не вылететь, как мы говорим. Первая задача — не вылететь, а там уже походу чемпионата будем смотреть", - цитирует Ваханию "РБ Спорт".

По итогам сезона-2024/2025 "Ростов" занял восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, также южане дошли до Суперфинала Кубка России, где уступили ЦСКА в серии послематчевых пенальти (0:0, 3:4 - пен.).

Напомним, что в феврале текущего года Валерий Карпин покинул пост главного тренера команды, его место занял Джонатан Альба, который работал в тренерском штабе российского специалиста. В 1 туре чемпионата России сезона-2025/2026 "Ростов" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится