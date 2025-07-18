"Я думаю, что за чемпионство будут бороться те же, команды, что в прошлом сезоне. Это первая шестерка чемпионата. Других открытий не предвидится. Команды, которые были во второй восьмерке, там и останутся", – приводит слова Гришина "Матч ТВ".
Напомним, чемпионом РПЛ по итогам сезона-2024/25 стал "Краснодар". Команда Мурада Мусаева в финальном матче обыграла московское "Динамо" со счетом 3:0. Второе место занял "Зенит", третье – ЦСКА. На четвертой точке расположился московский "Спартак", на пятой – "Динамо". Замыкает шестерку сильнейших "Локомотив".
Первый тур сезона-2025/26 стартует в пятницу, 18 июля с матча между "Динамо" и "Балтикой". Калининградский клуб по итогам минувшего сезона вышел из ФНЛ и поднялся в высшую лигу. Вместе с ним до уровня РПЛ вырос "Сочи". Южане проведут первый гостевой матч нового сезона 19 июля с московским "Локомотивом".
Экс-игрок ЦСКА Гришин – о новом сезоне РПЛ: за чемпионство будут бороться те же команды
Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин заявил, что лидерами нового сезона Российской Премьер-Лиги станет шестерка сильнейших команд предыдущего чемпионата.
Фото: "Матч ТВ"