"Думаю, что новый сезон будет гораздо интереснее, чем прошлый. Сейчас на медали будут претендовать около пяти-шести команд. Интересно точно будет. Что касается чемпионства, то его разыграют "Зенит" и "Краснодар", для меня именно они фавориты", - приводит слова Андреева "РБ Спорт".
По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в клубной истории стал чемпионом России, обогнав в турнирной таблице петербургский "Зенит" на один балл. Обладателем бронзовых медалей чемпионата страны стал ЦСКА.
Напомним, что в мае текущего года в Санкт-Петербурге отпраздновали столетие "Зенита". До сезона-2024/2025 команда Сергея Семака была бессменным чемпионом Российской Премьер-Лиги на протяжении шести сезонов кряду.
Бывший спортдир "Оренбурга" Андреев: чемпионство в РПЛ разыграют "Зенит" и "Краснодар"
Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о фаворитах в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: РПЛ