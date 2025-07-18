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Форвард "Динамо" Артур Гомес рассказал, когда вернется на поле после травмы

Вингер московского "Динамо" Артур Гомес сообщил, когда приступит к тренировкам.
Фото: ФК "Динамо"
"Когда вернусь на поле? Может, месяца через три", - передает "Матч ТВ" слова Артура.

В апреле этого года левый вингер столичного "Динамо" Артур Гомес перенес операцию после разрыва левого ахиллова сухожилия.

27-летний бразилец перебрался в московский клуб в сентябре прошлого года, перейдя из "Крузейро". В составе бело-голубых нападающий принял участие в 21 матче, забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи.

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