"Когда вернусь на поле? Может, месяца через три", - передает "Матч ТВ" слова Артура.
В апреле этого года левый вингер столичного "Динамо" Артур Гомес перенес операцию после разрыва левого ахиллова сухожилия.
27-летний бразилец перебрался в московский клуб в сентябре прошлого года, перейдя из "Крузейро". В составе бело-голубых нападающий принял участие в 21 матче, забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи.
Форвард "Динамо" Артур Гомес рассказал, когда вернется на поле после травмы
Вингер московского "Динамо" Артур Гомес сообщил, когда приступит к тренировкам.
Фото: ФК "Динамо"