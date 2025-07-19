"Любой тренер был бы рад иметь такого футболиста. Это фундаментально. Настоящий боец. Он выполнил все, о чем мы просили его. Он не сдается никогда. Надеюсь, что смогу его использовать весь сезон", - цитирует Станковича "СЭ".
Сегодня, 19 июля, столичный "Спартак" одержал победу над махачкалинским "Динамо" в матче 1-го тура РПЛ со счетом 1:0. Нападающий Антон Заболотный дебютировал в стартовом составе красно-белых в чемпионате России и был заменен на 74-й минуте игры.
Напомним, 34-летний Заболотный перебрался в "Спартак" нынешним летом, покинув подмосковные "Химки" в качестве свободного агента.
Станкович - об игре Заболотного: это фундаментально. Настоящий боец
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович похвалил форварда Антона Заболотного после победы над "Динамо" Мх в 1-м туре РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Спартак"