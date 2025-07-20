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Антон Заболотный оценил конкуренцию с Угальде и Гарсией

Нападающий "Спартака" Антон Заболотный высказался о конкуренции с другими форвардами красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Я не боялся конкуренции с Угальде и Гарсией перед переходом. "Спартак" — хороший, резонансный вызов для меня. Конкуренция никогда не шла во вред. Мы понимаем, что сезон длинный, нужна хорошая обойма. Одиннадцать человек не смогут отыграть весь сезон ровно", - приводит слова Заболотного "РБ Спорт".

Нападающий Антон Заболотный перешел в московский "Спартак" этим летом и заключил контракт по схеме "1+1", в прошлом сезоне форвард выступал за подмосковные "Химки", ранее Заболотный был игроком петербургского "Зенита", ЦСКА, "Тосно", екатеринбургского "Урала" и ряда других российских клубов.

По итогам сезона-2024/2025 форвард красно-белых Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Ливай Гарсия перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно за 18,7 миллионов евро.

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