"Знаю его, Заболотный всегда в борьбе, много бегает, выигрывает верхние мячи. Его вчера и побили хорошо. Пока сложно оценивать его дебют, это только первая игра. Плюс команда, которая закрывается в обороне", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".
чера, 19 июля, московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 1:0 в первом туре Российской Премьер-Лиги. Этот матч стал дебютным для Антона Заболотного в составе красно-белых. Напомним, что форвард присоединился к клубу в летнее трансферное окно и заключил контракт по схеме "1+1", в прошлом сезоне нападающий выступал за подмосковные "Химки".
В прошлом сезоне Антон Заболотный провел за "Химки" в чемпионате России 29 матчей и отметился 6 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.
Глушаков оценил игру нападающего "Спартака" Заболотного
Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков оценил игру форварда красно-белых Антона Заболотного.
Фото: ФК "Спартак"