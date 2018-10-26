Начали за здравие, закончили за упокой. «Краснодар» впервые проиграл в Лиге Европы

Такой состав выбрал Мурад Мусаев на матч третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА - #СтандардКраснодар ?



В запасе у "быков": Сафонов (В), Фьолусон, Стоцкий, Шишкин, Куэва, Сулейманов, Игнатьев.



Стартуем в 22:00! Трансляция на @matchpremier pic.twitter.com/HXpToR6uRn — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 25, 2018

Фото: Getty Images

Всё! Обидное поражение настигло "быков" в Льеже. На последних минутах матча гол Лаифиса приносит три очка бельгийскому "Стандарду". У "Краснодара" в первом тайме забил Ари. pic.twitter.com/B9f0ul316G — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 25, 2018

«Краснодар», приехавший в Льеж в качестве лидера группы, казался фаворитом и в самой игре. «Быки» с преимуществом в счете активно провели первую половину встречи, но закончили дело поражением с пропущенным мячом на последних секундах.- об игре краснодарцев, которые потеряли первую строчку своего квартета.Домашняя победа над «Севильей» в прошлом туре Лиги Европы здорово сказалась на краснодарцах в последующих матчах. К двум поражениям в чемпионате («Зенит» - 1:2, «Ахмат» - 0:1) теперь добавилось неудача и в еврокубках.На игру команда вышла с понятными для современного футбола 4-3-3. В обороне располагались надежные Спайич и Мартынович, по краям - Рамирес и Петров. В центре поля треугольник: Газинский, Каборе и Перейра которые менялись местами при разных игровых ситуациях. В нападении - знакомые Классон и Вандерсон по флангам с центральным наконечником в виде Ари.Центральные полузащитники - это основное оружие нынешнего «Краснодара». Газинский и Каборе - игроки, которые способны сделать вовремя продвигающую мяч вперед передачу. Матч против «Стандарда» это доказывал: Каборе и Газинский в сумме отдали 121 пас, что составляет четверть от всех взятых. Газинский после чемпионата мира открыл в себя новые возможности. Даже с учетом неплохих игр дебошира Мамаева в этом сезоне, Юрий был и остается главным диспетчером «Краснодара». Очень показательным эпизодом стал гол Ари.После эффектно разыгранной комбинации в центре поля с пяткой Классона, Газинский сумасшедшим пасом разрезал две линий обороны «Стандарда». Вовремя открывшийся Петров прострелил на Ари, где обрусевшему бразильцу оставалось только грамотно вывернуть голенастоп.Газинский и Каборе оказывают огромное влияние на скорость и интенсивность игры. Данная заслуга полностью принадлежит тренеру. Под руководством прошлого наставника самым медлительной зоной оставался центр поля. Сейчас всё изменилось. Эта пара игроков ещё неплохо действует с Маурисио Перейрой. Трио хавбеков постоянно менялись местами друг с другом, используя активные тактические перестановки. В позиционной атаке Перейра часто уходил во фланг, оставляя роль плеймейкера Классону. Швед становился связующим для Газинского и Каборе, которые создавали второй темп.Главный тренер бельгийской команды Мишель Прюдомм, сменив опорника на нападающего после перерыва, перестроил игру на более атакующий лад. «Краснодар» начал сдавать: перехваленный ранее Каборе не успел сместится в опорную зону, после чего нападающий бельгийского клуба Рене Эмон круто выстрелил из-за пределов штрафной - 1:1.При быстрых контратаках бельгийцев у «быков» начинали возникать проблемы. Оборонительная схема 4-1-4-1 давала сбой: пара Каборе и Перейра не успевала возвращаться, частично теряя опорную зону, а фулбеки Петров и Рамирес часто задерживались в атакующей трети, что способствовало развитию атак соперника через фланги.«Стандард» по ходу встречи научился играть против билд-апа «Краснодара» с помощью прессинга. Преодолевать первую линию прессинга для «быков» стало все сложнее. Рывки тройки полузащитников с мячом на 10-15 метров уже помогали в меньшей степени, приходилось комбинировать с ближним. Давление бельгийцев перекрывало дорогу атакам «Краснодара».Какими бы смешным ни было это выражение, на самом деле выглядит оно грустным. «Краснодар», здорово отыгравший первый тайм, допустил ошибки, которые стоили команде победы. Казалось бы, при угловых действовать несложно: взял игрока и держи его до последнего, тем более, когда дело касается последних секунд игры. Как итог, Рамирес с Мартыновичем не распределили зоны ответственности, а «быки» уезжают из Льежа ни с чем.«Краснодар» потерял единоличное первое место в группе J и теперь делит эту позицию с «Севильей» и «Стандардом». Победа на испанцами в прошлом туре аукнулась Мусаеву на три матча вперед.