Парфёнов объявил об уходе из "Урала" после поражения в матче 1/2 финала Кубка России от "Химок" (1:3).
"Хочу поблагодарить команду, всех сотрудников клуба за совместную работу на протяжении двух лет! Я покидаю "Урал", но хочу сказать, что теперь у этого клуба стало как минимум на одного болельщика больше. Всегда буду переживать за команду и надеюсь, что её ждут впереди много новых побед!" — цитирует Парфёнова Sport24.
Парфёнов работал в "Урале" с 2018 года. В турнирной таблице РПЛ уральцы занимают 11-е место. В 29 матчах клуб из Екатеринбурга набрал 35 очков.
Парфёнов: теперь у "Урала" стало как минимум на одного болельщика больше
Бывший главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов прокомментировал уход из клуба из Екатеринбурга.
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