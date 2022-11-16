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Нигматуллин: Карпин - самая интересная и яркая фигура в российском футболе. Снять фильм - правильное решение

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о том, что снять фильм про Карпина было правильным решением.
Фото: РФС
- О ком снимать кино, если не о Карпине? Наверное, самая интересная и яркая фигура в российском футболе. Никого не оставляет равнодушным своей принципиальностью и харизмой. Снять фильм — правильное решение. Обязательно постараюсь посмотреть. Жду с нетерпением! – приводит комментарий Нигматуллина "Чемпионат".

Ранее стало известно, что про наставника сборной России Валерия Карпина выходит фильм.

В России Карпин за игровую карьеру выступал за московский "Спартак", также он успел поиграть в испанском чемпионате за "Реал Сосьедад", "Валенсию" и "Сельту". Тренерскую карьеру Карпин начал в "Спартаке". После чего возглавлял испанскую "Мальорку" и "Торпедо" Армавир. Сейчас российский специалист является главным тренером "Ростова". В нынешнем сезоне РПЛ желто-синие располагаются на 3 месте в таблице. Летом 2021 года Карпин возглавил сборную России. С национальной командой наставник занял второе место в отборочной группе к ЧМ-22, уступив Хорватии.


Карпин Нигматуллин Сборная России Ростов Спартак
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