– Я не отношусь к руководству "железнодорожников", все вопросы адресуйте им. Сможет ли Артем спасти "Локомотив" от вылета? Не знаю. Время покажет", – приводит слова Семина "РБ Спорт".
Накануне московский "Локомотив" анонсировал переходы Артема Дзюбы и Игоря Смольникова. Футболисты заключили контракты с "железнодорожниками" до конца текущего сезона. 34-летний Дзюба не играл с 7 октября. В начале ноября было официально объявлено о расторжении его соглашения с "Адана Демирспор". В чемпионате Турции экс-форвард питерского "Зенита" провел всего 5 матчей и отличился однажды. "Локомотив" имеет на счету 13 очков и располагается на 14-м месте в таблице чемпионата России после 17-ти сыгранных туров. Команда Михаила Галактионова всего на 1 очко опережает "Химки", находящиеся в зоне прямого вылета.
Семин: сможет ли Дзюба спасти "Локомотив" от вылета? Время покажет
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на новость о том, что нападающий Артем Дзюба теперь будет выступать за московскую команду.
Фото: ФК "Локомотив"