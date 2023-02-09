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Семин: сможет ли Дзюба спасти "Локомотив" от вылета? Время покажет

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Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на новость о том, что нападающий Артем Дзюба теперь будет выступать за московскую команду.
Фото: ФК "Локомотив"
– Я не отношусь к руководству "железнодорожников", все вопросы адресуйте им. Сможет ли Артем спасти "Локомотив" от вылета? Не знаю. Время покажет", – приводит слова Семина "РБ Спорт".

Накануне московский "Локомотив" анонсировал переходы Артема Дзюбы и Игоря Смольникова. Футболисты заключили контракты с "железнодорожниками" до конца текущего сезона. 34-летний Дзюба не играл с 7 октября. В начале ноября было официально объявлено о расторжении его соглашения с "Адана Демирспор". В чемпионате Турции экс-форвард питерского "Зенита" провел всего 5 матчей и отличился однажды. "Локомотив" имеет на счету 13 очков и располагается на 14-м месте в таблице чемпионата России после 17-ти сыгранных туров. Команда Михаила Галактионова всего на 1 очко опережает "Химки", находящиеся в зоне прямого вылета.


Локомотив Дзюба Семин
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