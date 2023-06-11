Магия Акинфеева снова сработала в «Лужниках». ЦСКА вырвал кубок из рук «Краснодара»

ЦСКА завершил сезон на втором месте, а победа в Кубке должна была стать дополнительным допингом перед новым розыгрышем РПЛ. Заряд уверенности для борьбы с «Зенитом» просто необходим. Да и давненько ЦСКА не брал трофеи. Если быть точным, то трофеев не было с сезона-2015/2016, когда москвичи стали чемпионами страны.
У «Краснодара» с трофеями и вовсе не заладилось. У южан их в коллекции нет. А ближе всего «Краснодар» к ним был в сезоне-2013/2014, когда в серии пенальти уступил «Ростову» в финале.
Без Сафонова
Главной новостью перед началом матча стало отсутствие в стартовом составе первого номера «Краснодара» Матвея Сафонова. На фоне результативных ошибок вратаря тренерский штаб Владимира Ивича принял решение доверить место в старте Станиславу Агкацеву. Дублёр Сафонова весьма неплохо проявил себя в заключительных матчах чемпионата России. И, в целом, в финале Кубка тоже не подвёл. По крайней мере, у вратаря не было привозов и грубых ошибок, а в ряде эпизодов он откровенно спас свою команду.
Но и Агкацев был бессилен на 32-й минуте, когда арбитр назначил пенальти в ворота «Краснодара». Олакунле Олусегун зацепил в штрафной Константина Кучаева, а Фёдор Чалов реализовал пенальти. К слову, 11-метровый был неоднозначным. Показалось, что контакт был, но вряд ли он получился достаточным, чтобы так падать Кучаеву. Сам пенальти не удивил, но смутило, что Безбородов не пошёл смотреть повтор.
Впрочем, «Краснодар» сумел отыграться. Пропустив, южане пошли вперёд. И в начале второго тайма равновесие восстановил Джон Кордоба, который, пытаясь пробить головой, попал по мячу грудью. Тот в итоге влетел точно в девятку без шансов для Акинфеева.
В концовке больше сил было у ЦСКА. «Армейцы» поддавливали, а «Краснодар» так и не смог включить собственное доминирование. Поэтому, в целом, финальный свисток скорее порадовал «быков».
Олусегун — как антигерой финала
Удивительный регламент Кубка России подразумевает серию пенальти сразу после завершения основного времени. Конечно, это — абсолютно странная идея, как можно было убрать дополнительное время, до сих пор непонятно.
Тем не менее, серия пенальти в любом случае должна была стать украшением. И она стала. Символично, что героем в «Лужниках» стал Игорь Акинфеев. Голкипер ЦСКА уже блистал здесь на домашнем чемпионате мира в 2018 году в серии пенальти со сборной Испании. Тогда всё решила нога Акинфеева. На этот раз вратарь ЦСКА отбил два удара, а его визави — ни одного.
«Краснодар» был очень близок к кубку. Мойзес ударил в перекладину, подарив «быкам» надежду. Но Батчи и Олусегун не смогли переиграть Акинфеева, а ЦСКА вырвал трофей из рук соперника.
Краснодарцам пока придётся и дальше мечтать о Кубке страны. Южан откровенно жаль, учитывая, что они проиграли второй финал в серии пенальти. В то же время очень радостно за ЦСКА, заслуживший трофей. Концовка сезона в исполнении «армейцев» заслуживала достойной награды.
И, конечно, как же интересно будет смотреть за этими командами в следующем сезоне. ЦСКА очень хорош, «Краснодар» Ивича впечатляет. Может, хоть теперь у «Зенита» не будет лёгкой прогулки?