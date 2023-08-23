Прогнозы и ставки на футбол

Кто пройдет дальше в Лиге Чемпионов? Глазго Рейнджерс ПСВ



Коэффициент на победу "Глазго Рейнджерс" в Лиге чемпионов составляет 4.7

После голевой ничьей в первом матче с ПСВ, "Лига ставок" повышает коэффициент на победу "Глазго Рейнджерс" в Лиге чемпионов до 4,7

После результативной ничьей в своих стенах у шотландского клуба есть очевидны неплохие шансы одолеть голландский ПСВ по итогам двух встреч.



За проход "Глазго" в следующий раунд "Лига ставок" предлагает коэффициент 3,2. За победу шотландской команды в конкретной встрече - 4,7.



Отметим что шотландский "Рейнджерс" не проигрывает в пяти матчах подряд. В рамках первого матча плей-офф Лиги чемпионов шотландцы сыграли на своем поле с ПСВ 2:2.