- Выводы о перспективах "Спартака" в новом сезоне стоит делать уже после пяти-шести первых туров. Станкович остался, возможно, привнесёт некоторые тактические изменения, новые моменты в игре. Но я не думаю, что эти изменения будут кардинальными. Важно, как "Спартак" подходит к чемпионату. Сейчас тренерскому штабу нужно делать выводы по предыдущему чемпионату. А какие - мы увидим по ходу сезона, - приводит слова Ковтуна "Чемпионат".
19 июля московский "Спартак" проведёт свой первый официальный матч сезона-2025/2026, сыграв на поле столичной "Лукойл Арены" с махачкалинским "Динамо". Игра начнётся в 20:30 по московскому времени.
В прошедшем сезоне красно-белые под руководством сербского главного тренера Деяна Станковича заняли четвёртое место, набрав 57 очков в 30 матчах. При этом на весеннем отрезке сезона "Спартак" набрал 20 очков в 12 матчах (+6=2-4), в том числе потерпев домашнее поражение от махачкалинцев со счётом 1:2.
Ковтун ответил на вопрос о перспективах "Спартака" в сезоне-2025/2026
Экс-защитник "Спартака" Юрий Ковтун отреагировал на вопрос о перспективах красно-белых в наступившем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"