"Я даже не видел этого. У нас мотивация прежде всего выиграть чемпионство. Это не мотивация никакая, чтобы нас отправить в Дубай", - цитирует Умярова "Чемпионат".
Ранее главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович заявил, что отправит игроков команды на неделю в Дубай, если красно-белые станут чемпионами России.
Вчера, 19 июля, московский "Спартак" на своем поле одержал победу над махачкалинским "Динамо" в 1 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0, единственный забитый мяч на свой счет записал полузащитник Маркиньос. Во 2 туре чемпионата России команда Деяна Станковича примет на своем поле калининградскую "Балтику".
Умяров высказался о чемпионских амбициях "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров прокомментировал слова Деяна Станковича об отправлении команды в Дубай, если красно-белые станут чемпионами России.
Фото: ФК "Спартак"