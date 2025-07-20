"Никакой работы над документами по Карраскалю нет. Никакой новой официальной переписки между "Фламенго" и "Динамо" за последний месяц не было. Слова агента — лукавство", - сообщает источник "СЭ".
Ранее футбольный агент, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Хорхе Карраскаля, заявил, что его клиент в ближайшее время перейдет в бразильский "Фламенго".
Напомним, что полузащитник московского "Динамо" Хорхе Карраскаля не попал в заявку на матч 1 тура РПЛ с "Балтикой" (1:1), футболист наблюдал за встречей с трибун. Полузащитник сборной Колумбии опоздал на летние сборы бело-голубых.
Переход Карраскаля из "Динамо" во "Фламенго" может сорваться
Полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль может остаться в России.
Фото: ФК "Динамо"