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Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Ростовом" в 1-м туре РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре «сине-бело-голубых» против «Ростова» в первом туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Зенит"
«Начало игры у нас не получилось. Мы долго принимали решения, допускали технический брак и проигрывали слишком много борьбы. Во втором тайме справлялись. Он был лучше, за исключением одного момента в концовке, когда не доработали в защите», - цитирует Семака «Матч ТВ».

Напомним, матч прошел сегодня, 20 июля. «Зенит» одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:1. В составе гостей отличился Иван Комаров, а у хозяев поля забитыми мячами отметились Матео Кассьерра и Андрей Мостовой.

В следующем туре «Зенит» сыграет с казанским «Рубином» в гостях, а «Ростов» с «Динамо» в Москве.

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