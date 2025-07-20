Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Ростовом" в 1-м туре РПЛ

«Начало игры у нас не получилось. Мы долго принимали решения, допускали технический брак и проигрывали слишком много борьбы. Во втором тайме справлялись. Он был лучше, за исключением одного момента в концовке, когда не доработали в защите», - цитирует Семака «Матч ТВ».
Напомним, матч прошел сегодня, 20 июля. «Зенит» одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:1. В составе гостей отличился Иван Комаров, а у хозяев поля забитыми мячами отметились Матео Кассьерра и Андрей Мостовой.
В следующем туре «Зенит» сыграет с казанским «Рубином» в гостях, а «Ростов» с «Динамо» в Москве.