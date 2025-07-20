Альба - после матча с "Зенитом": если не смотреть на результат, то игра была хорошая

«Если не смотреть на результат, то игра была хорошая. Я рад за команду и ребят. Мы знаем, что нужно улучшать. Поэтому двигаемся дальше. Что во втором тайме не получилось? Это был психологический момент. Мы не так прессинговали, хотели что-то сохранить», - цитирует Альбу «Матч ТВ».
«Зенита» одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:1. В составе гостей отличился Иван Комаров, а у хозяев поля забитыми мячами отметились Матео Кассьерра и Андрей Мостовой.
Во втором туре «Зенит» сыграет с казанским «Рубином» в гостях, а «Ростов» с «Динамо» в Москве.