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Корнеев: "Спартак" везде опаздывает. Непонятно, почему до сих пор не произошло трансферов

Футбольный функционер Игорь Корнеев заявил, что московскому «Спартаку» нужно усилить состав.
Фото: ФК "Спартак"
«Непонятно, почему до сих пор не произошло трансферов. «Спартак» везде опаздывает. Думаю, что команде нужен один центральный защитник. Еще один нападающий. У них кто? Заболотный и Угальде только? Ливай Гарсия не нападающий. И игрок в среднюю зону нужен. Да и на правом краю в защите есть проблема, - цитирует Корнеева «Матч ТВ».

В этой трансферное окно «Спартак» подписал контракт с нападающим Антоном Заболотным. Форвард перешел в стан «красно-белых» на правах свободного агента.

Напомним, что в первом туре РПЛ московский клуб обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Маркиньос на 37-й минуте.

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