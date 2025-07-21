"Конечно, я верил, что это с Марко возможно. И сейчас верю, что это возможно с Фабио. У нас сильная команда, сильные игроки. У нас есть общая цель — мы живем этим, каждый день об этом думаем. Идем от игры к игре и сделаем все, чтобы достичь того, что хотим", — сказал Лукин в интервью "Известиям".
В прошедшем сезоне ЦСКА под руководством Марко Николича занял третье место в Российской Премьер-Лиге, набрав 59 очков. Также "армейцы" выиграли Кубок России.
В июне сербский специалист покинул ЦСКА и перешел в греческий АЕК. Команду возглавил швейцарский тренер Фабио Челестини. В своем первом официальном во главе ЦСКА он взял Суперкубок России, обыграв "Краснодар" (1:0).
В первом туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет на выезде против "Оренбурга". Матч пройдет сегодня, 21 июля.
Лукин - о чемпионских амбициях ЦСКА: живем этим, каждый день об этом думаем
Защитник ЦСКА Матвей Лукин не сомневается в способностях своей команды бороться за золотые медали.
Фото: ПФК ЦСКА