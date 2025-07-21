«Цели на сезон - идти от игры к игре, побеждать, а там будет видно. Просто не вылететь - не наша цель. Мы уверены в себе и будем стараться брать очки в каждой встрече. Можем ли мы стать чемпионами? Почему нет? Мы можем стать чемпионами за счёт дисциплины, борьбы», - цитирует Пряхина Metaratings.ru.
В первом туре «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» в гостях (1:1).
Нападающий калининградцев Брайан Хиль открыл счет на 12-й минуте. А на 48-й минуте защитник «бело-голубых» Хуан Касерес забил ответный гол.
В следующем туре «Балтика» сыграет с московским «Спартаком». Матч состоится в субботу, 26 июля. Начало - в 15:00 (по мск).
Игрок "Балтики" Пряхин заявил, что команда может выиграть РПЛ
Атакующий полузащитник «Балтики» Сергей Пряхин рассказал, какие у команды цели на сезон-2025/26.
Фото: ФК "Балтика"