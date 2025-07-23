- Во-первых, клубам нужно проводить работу с футболистами по таким вопросам. И молодым игрокам нужно самим думать головой о том, что они делают. Это очень важный момент. И пример Писарского будет ярким триггером. Что какие-то глупые действия могут, по сути, лишить тебя карьеры. Тут вопрос интеллекта. Нужно же не только в футбол играть, тренироваться, но и думать головой о том, что ты делаешь за пределами футбольного поля, - передаёт слова Сычёва Legalbet.
3 июля было официально объявлено, что 29-летний нападающий Владимир Писарский, трансферные права на которого принадлежали самарским "Крыльям Советов", отстранён от любой связанной с футболом деятельности в течение четырёх лет, из них один год реального запрета, и три года - условно. При этом в отношении Писарского установлен испытательный срок 2 года.
Выступая на правах аренды за "Сочи" в сезоне-2024/2025, Писарский перед первым стыковым матчем с "Пари НН" отправил своему другу крупную сумму денег, которую тот использовал для ставки на эту игру. В ходе матча футболист получил прямую красную карточку за необязательное грубое нарушение правил.
Сычёв - о ситуации с Писарским: глупые действия могут лишить тебя карьеры, тут вопрос интеллекта
Экс-нападающий "Локомотива" и "Спартака" Дмитрий Сычёв прокомментировал дисквалификацию форварда Владимира Писарского за косвенное участие в процессе ставок.
Фото: ПФК "Крылья Советов"