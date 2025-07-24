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Черников может перейти из "Краснодара" в "Порту" за 10 млн евро

Хавбек "Краснодара" и сборной России Александр Черников привлёк внимание португальского клуба.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
Португальский клуб "Порту" заинтересован в приобретении центрального полузащитника "Краснодара" и сборной России Александра Черникова. Как сообщает "Чемпионат", россиянин является вторым вариантом команды на роль в центре полузащиты после хавбека "Аякса" Кеннета Тейлора.

По данным источника, игра Черникова нравится главному тренеру португальцев Франческо Фариоли. Переговоры между клубами ещё не начинались. "Быки" оценивают своего футболиста в 10 миллионов евро.

Александр Черников является воспитанником "Краснодара". В минувшем сезоне он помог "горожанам" завоевать первое в клубной истории чемпионство в Российской Премьер-лиге.

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