«От «Спартака» ждут другой игры. На Заболотного было много передач, он свою работу сделал. Вопросы нужно адресовать Солари и Гарсии. С Махачкалой «Спартак» создал больше моментов и по делу выиграл, но от обоих ждут большего. Нужно было второй забивать и снимать все вопросы.
Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, надо кого-то брать. Я подумал про крайних защитников, есть дисбаланс. Не считаю, что в центре защиты должен играть Литвинов», — заявил Писарев Metaratings.
Московский «Спартак» стартовал с победы в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. 19 июля команда Деяна Станковича принимала на своем поле махачкалинское «Динамо». Игра на стадионе «Лукойл Арена» в Москве завершилась со счетом 1:0. Победный мяч на свой счет записал бразильский форвард Маркиньос, забивший на 38-й минуте.
В 2-м туре РПЛ «Спартак» сыграет против «Балтики» на выезде 26 июля.
Писарев: от "Спартака" ждут другой игры. Если они хотят бороться за чемпионство, надо кого-то брать
Тренер сборной России Николай Писарев поделился мнением о победе «Спартака» над махачкалинским «Динамо» (1:0) в стартовом туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"