Как сообщает журналист Паулу Касагранде, все три стороны уже провели видеоконференцию, в ходе которой согласовали детали сделки.
Столичный клуб намерен отпустить Карраскаля во «Фламенго» одновременно с официальным переходом Рубенса. Это позволит «Динамо» перераспределить финансовые ресурсы и закрыть обе сделки в рамках одного трансферного окна.
Контракт Рубенса с «Атлетико Минейро» рассчитан до 31 декабря 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 6,1 млн евро.
В 2025 году 24-летний футболист принял участие в 32 матчах за клуб из Белу-Оризонти во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
"Динамо" выкупит Рубенса только после продажи Карраскаля во "Фламенго" — источник
Московское «Динамо» не сможет выкупить полузащитника Рубенса у бразильского «Атлетико Минейро» до тех пор, пока не будет оформлен уход Хорхе Карраскаля.
Фото: Diego Cabrera