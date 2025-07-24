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"Динамо" выкупит Рубенса только после продажи Карраскаля во "Фламенго" — источник

Московское «Динамо» не сможет выкупить полузащитника Рубенса у бразильского «Атлетико Минейро» до тех пор, пока не будет оформлен уход Хорхе Карраскаля.
Фото: Diego Cabrera
Как сообщает журналист Паулу Касагранде, все три стороны уже провели видеоконференцию, в ходе которой согласовали детали сделки.

Столичный клуб намерен отпустить Карраскаля во «Фламенго» одновременно с официальным переходом Рубенса. Это позволит «Динамо» перераспределить финансовые ресурсы и закрыть обе сделки в рамках одного трансферного окна.

Контракт Рубенса с «Атлетико Минейро» рассчитан до 31 декабря 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 6,1 млн евро.

В 2025 году 24-летний футболист принял участие в 32 матчах за клуб из Белу-Оризонти во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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