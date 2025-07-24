По информации Sport5 ЦСКА нацелился на приобретение 27-летнего центрального полузащитника венгерского «Ференцвароша» Мохамеда Абу Фани. «Ференцварош» готов рассмотреть предложения по Абу Фани и оценивает трансфер футболиста в сумму около €3,5 млн. Руководство ЦСКА изучает возможность проведения сделки уже в летнее трансферное окно.
Мохамед Абу Фани выступает за «Ференцварош» с 2023 года. С тех пор он провел 92 матча, в которых забил 10 голов и сделал 26 голевых передач. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 4,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
ЦСКА рассматривает полузащитника "Ференцвароша" в качестве замены Пьянича
Московский ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Ференцвароша» Мохамеду Абу Фани и может подписать его в качестве замены Миралему Пьяничу.
Фото: IMAGO