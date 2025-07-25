Писарский оспорил решение РФС о дисквалификации

Спортивный юрист Антон Смирнов, представляющий интересы нападающего Владимира Писарского, сообщил, что футболист подал аппеляцию на решение РФС о дисквалификации.

Фото: ФК "Крылья Советов"

"Сегодня от имени Писарского направили в апелляционный комитет РФС апелляционную жалобу на решение комитета РФС по этике от 3 июля. Требуем отменить решение комитета РФС по этике и вынести по делу новое решение, которым прекратить производство по обращению генерального секретаря РФС Максима Митрофанова в связи с отсутствием в действиях Писарского вины в нарушении регламента РФС по этике", - говорится в сообщении Смирнова в соцсети.



3 июля стало известно, что комитет по этике РФС отстранил Писарского от любой футбольной деятельности на четыре года, три из которых — условно. Игрок обвиняется в участии в футбольном тотализаторе и азартных играх. На тот момент нападающий выступал за "Сочи" на правах аренды, при этом 29-летний игрок принадлежал "Крыльям Советов". 16 июля самарский клуб объявил о расторжении контракта с Писарским.



Напомним, расследование в отношении Писарского началось после того, как футболист косвенно участвовал в процессе ставок. Сообщалось, что нападающий занял деньги своему другу, который затем сделал ставку против "Сочи" в матче с "Пари НН" (1:2). Писарский получил прямую красную карточку за фол в центре поля в первом тайме.