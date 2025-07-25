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Агент Чернова высказался о возможном уходе защитника из "Спартака"

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Спартака" Никиты Чернова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"
"Никита восстановился от повреждения, но будет играть или нет, зависит от главного тренера. Интерес от других команд есть, но пока не готовы комментировать. Вероятность, что он сменит клуб в это трансферное окно, существует", - цитирует Кузьмичева "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что защитник московского "Спартака" Никита Чернов может перейти в "Сочи" в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Никита Чернов вышел на поле в 11 встречах и записал на свой счет 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего защитника в 1,5 миллиона евро, контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца 2026 года.

Ранее Никита Чернов выступал за самарские "Крылья Советов", красноярский "Енисей", ЦСКА и екатеринбургский "Урал". На счету защитника 2 матча в составе национальной команды России.

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