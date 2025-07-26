Григорян поделился ожиданиями от матча между "Краснодаром" и "Локомотивом"

«Как бы я ни хвалил «Локомотив», но в Краснодаре будет очень сложно. «Краснодар» провел лучшую трансферную кампанию. Это чемпион страны, команда с гипертрофированной уверенностью в свои силах. Что первый тур и показал. При ограниченной игре в атаке была очень уверенная победа. Так действует команда, у которой есть дух победителя. Это чемпионская команда», - цитирует Григоряна «Матч ТВ».
Игра второго тура РПЛ между «быками» и «железнодорожниками» состоится в Краснодаре сегодня, 26 июля. Начало - в 19:00 (по мск).
Напомним, что в первом туре подопечные Мусаева разгромили «Пари НН» со счетом 3:0, а «Локомотив» переиграл «Сочи» (3:0).