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Григорян поделился ожиданиями от матча между "Краснодаром" и "Локомотивом"

Российский тренер Александр Григорян назвал «Краснодар» чемпионской командой с духом победителя.
Фото: ФК "Краснодар"
«Как бы я ни хвалил «Локомотив», но в Краснодаре будет очень сложно. «Краснодар» провел лучшую трансферную кампанию. Это чемпион страны, команда с гипертрофированной уверенностью в свои силах. Что первый тур и показал. При ограниченной игре в атаке была очень уверенная победа. Так действует команда, у которой есть дух победителя. Это чемпионская команда», - цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Игра второго тура РПЛ между «быками» и «железнодорожниками» состоится в Краснодаре сегодня, 26 июля. Начало - в 19:00 (по мск).

Напомним, что в первом туре подопечные Мусаева разгромили «Пари НН» со счетом 3:0, а «Локомотив» переиграл «Сочи» (3:0).

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