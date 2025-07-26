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"Локомотив" планирует продлить контракты с тремя футболистами - источник

Московский "Локомотив" в ближайшее время может продлить контракты с несколькими футболистами.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, московский "Локомотив" намерен продлить контракты с полузащитником Дмитрием Бариновым, голкипером Ильей Лантратовым и защитником Лукасом Фассоном.

Дмитрий Баринов выступает за московский "Локомотив" с июля 2016 года - футболист провел за клуб во всех турнирах 251 матч. Контракт полузащитника с "железнодорожниками" истекает по окончании текущего сезона.

Голкипер Илья Лантратов присоединился к команде в 2023 году и вышел на поле в 72 встречах - его соглашение с "Локомотивом" рассчитано до июня 2026 года.

Лукас Фассон перешел в клуб в июле 2022 года - защитник принял участие в 44 матчах, его соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Источник: "Чемпионат".

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