По информации источника, московский "Локомотив" намерен продлить контракты с полузащитником Дмитрием Бариновым, голкипером Ильей Лантратовым и защитником Лукасом Фассоном.
Дмитрий Баринов выступает за московский "Локомотив" с июля 2016 года - футболист провел за клуб во всех турнирах 251 матч. Контракт полузащитника с "железнодорожниками" истекает по окончании текущего сезона.
Голкипер Илья Лантратов присоединился к команде в 2023 году и вышел на поле в 72 встречах - его соглашение с "Локомотивом" рассчитано до июня 2026 года.
Лукас Фассон перешел в клуб в июле 2022 года - защитник принял участие в 44 матчах, его соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Источник: "Чемпионат".
"Локомотив" планирует продлить контракты с тремя футболистами - источник
Московский "Локомотив" в ближайшее время может продлить контракты с несколькими футболистами.
Фото: ФК "Локомотив"