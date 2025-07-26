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Джанашия: если "Локомотив" обыграет "Краснодар", то можно бороться за чемпионство

Экс-игрок "Локомотива" Заза Джанашия высказался о предстоящем матче 2 тура РПЛ, в котором "железнодорожники" сыграют с "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"
"Если "Локомотив" обыграет "Краснодар", за чемпионство можно бороться. Потому что это матч против чемпиона России. Вообще-то "Локо" лучше играет с топ-клубами, чем с командами послабее — так у нас было всегда", - цитирует Джанашию "Чемпионат".

Сегодня, 26 июля, московский "Локомотив" сыграет на выезде с "Краснодаром" во 2 туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, в 1 туре чемпионата России команда Михаила Галактионова на своем поле одержала победу над "Сочи" со счетом 3:0. "Краснодар" одержал выездную победу над "Пари НН" (3:0) - команда Мурада Мусаева является действующим чемпионом страны.

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