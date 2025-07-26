«К Пальцеву у нас был интерес. Однако в данный момент никакие переговоры не ведутся», - цитирует Малышева «РБ Спорт».
Ранее в СМИ появилась информация, что Пальцев в летнее трансферное окно может перейти в московский «Спартак» за 3-5 млн евро.
Контракт 24-летнего защитника с махачкалинским «Динамо» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость игрока, согласно версии Transfermarkt, составляет 2,4 млн евро.
Гендиректор Малышев рассказал, ведет ли "Спартак" переговоры с "Динамо" Мх о переходе Пальцева
Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о возможном переходе защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева в стан «красно-белых».
Фото: ФК "Динамо" Мх