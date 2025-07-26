Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак
0 - 3 0 3
БалтикаЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
Ростов1 тайм
Краснодар
19:00
ЛокомотивНе начат
Сочи
20:30
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 0 1 0
РоторЗавершен
Волга Ул
1 - 2 1 2
КАМАЗ2 тайм
Сокол
0 - 0 0 0
Чайка1 тайм

Гендиректор Малышев рассказал, ведет ли "Спартак" переговоры с "Динамо" Мх о переходе Пальцева

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о возможном переходе защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева в стан «красно-белых».
Фото: ФК "Динамо" Мх
«К Пальцеву у нас был интерес. Однако в данный момент никакие переговоры не ведутся», - цитирует Малышева «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что Пальцев в летнее трансферное окно может перейти в московский «Спартак» за 3-5 млн евро.

Контракт 24-летнего защитника с махачкалинским «Динамо» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость игрока, согласно версии Transfermarkt, составляет 2,4 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится