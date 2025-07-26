Об этом сообщает Takvim. По информации источника, турецкий клуб начал переговоры с «сине-бело-голубыми» о возможном переходе защитника.
Отмечается, что «Зенит» оценивает бразильца в 15 млн евро. «Бешикташ» хочет снизить цену.
Контракт Ренана с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 7,1 млн евро.
В минувшем сезоне Ренан играл за «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии на правах аренды. 21-летний защитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи.
Источник: "Бешикташ" заинтересован в покупке защитника "Зенита" Ренана
«Бешикташ» нацелился на покупку защитника «Зенита» Роберта Ренана.
Фото: ФК "Зенит"