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Станкович поделился, будут ли санкции к Заболотному и Маркиньосу из-за удалений против "Балтики"

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, как он отреагировал на удаления Антона Заболотного и Маркиньоса в матче 2-ого тура РПЛ против калининградской «Балтики».
Фото: ФК "Спартак"
— Будут санкции к игрокам за красные карточки?

— Нет, конечно. Никаких санкций не будет. Первую жёлтую карточку Маркиньос получил за протесты в эпизоде, когда был очевидный фол. Если бы его сразу зафиксировали, а не через пять минут, то не было бы и предупреждения.
А удаление Заболотного — это игровой эпизод. На мой взгляд, ему просто не повезло. Он хотел сыграть в мяч, но не успел. Так получилось. Нужно какие?то решения принимать в любом случае. Но мне нужно и о своём здоровье позаботиться, — заявил Станкович «Матч ТВ».

В субботу, 26 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Балтикой». Встреча проходила в Москве и завершилась разгромным поражением команды Деяна Станковича со счетом 0:3. С 58-й минуты красно-белые играли вдевятером из-за удалений нападающего Антона Заболотного и вингера Маркиньоса.

В рамках третьего тура «Спартак» сыграет на выезде против тольяттинского «Акрона» 3 августа.

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