«Станкович сказал, что это всего лишь вторая игра в чемпионате. Что ты можешь сделать, когда играешь вдевятером против 11? Это был неудачный день для нас, но мы отойдём и вернёмся. В раздевалке от Станковича была довольно позитивная речь. Нужно продолжать работать. В целом атмосфера у нас всегда была довольно позитивной», — заявил Гарсия «Чемпионату».
В субботу, 26 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Балтикой». Встреча проходила в Москве и завершилась разгромным поражением команды Деяна Станковича со счетом 0:3. С 58-й минуты красно-белые играли вдевятером из-за удалений нападающего Антона Заболотного и вингера Маркиньоса.
В рамках третьего тура «Спартак» сыграет на выезде против тольяттинского «Акрона» 3 августа.
Гарсия: в раздевалке "Спартака" от Станковича была довольно позитивная речь
Форвард московского «Спартака» Ливай Гарсия поделился, как главный тренер Деян Станкович отреагировал на поражение от «Балтики» (0:3) во втором туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"