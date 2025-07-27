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Защитник "Балтики" назвал цель команды на сезон

Защитник "Балтики" Натан Гассама назвал цель команды на сезон.
Фото: ФК "Балтика"
"Задачи "Балтики" на сезон? Наша цель — быть в самом топе, на самых высоких местах. Но пока мы провели всего два матча, поэтому рано что-то конкретно говорить. Нам надо работать и трудиться. Чемпионство возможно, но мы провели только два матча", - цитирует Гассаму Sport24.

Вчера, 26 июля, калининградская "Балтика" на выезде одержала победу над московским "Спартаком" со счетом 3:0, красно-белые заканчивали встречу вдевятером. В 1 туре Российской Премьер-Лиги команда Андрея Талалаева сыграла вничью в гостевом матче с московским "Динамо" (1:1). Напомним, что по итогам прошлого тура калининградцы стали чемпионами Первой Лиги и напрямую вышли в РПЛ.

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