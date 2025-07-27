По информации источника, московский "Спартак" близок к согласованию сделки по переходу Рикарду Мангаша в лиссабонский "Спортинг".
Ранее сообщалось, что защитник красно-белых Рикарду Мангаш в ближайшее время перейдет в португальский "Спортинг" за 4 миллиона евро. Португалец присоединился к московскому клубу в сентябре 2024 года и провел за команду во всех турнирах 19 матчей, отметившись 3 забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат".
Защитник "Спартака" Мангаш близок к переходу в "Спортинг" - источник
Защитник московского "Спартака" Рикарду Мангаш в ближайшее время может перейти в чемпионат Португалии.
Фото: ФК "Спартак"