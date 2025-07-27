Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Оренбург
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
Рубин
2 - 2 2 2
ЗенитЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 2 1 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
ТорпедоЗавершен
Родина
1 - 3 1 3
Спартак КостромаЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
УфаЗавершен

В "Спартаке" высказались о возможном уходе Медины

Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев высказался о будущем полузащитника Хесуса Медины.
Фото: ФК "Спартак"
"Окончательного решения по нему — перейдет ли в другую команду или останется — пока не принято", - цитирует Малышева "РБ Спорт".

В прошлом сезоне Хесус Медина провел за московский "Спартак" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 3 миллиона евро.

Напомним, что парагваец не попал в заявку команды на сезон.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится