"Окончательного решения по нему — перейдет ли в другую команду или останется — пока не принято", - цитирует Малышева "РБ Спорт".
В прошлом сезоне Хесус Медина провел за московский "Спартак" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 3 миллиона евро.
Напомним, что парагваец не попал в заявку команды на сезон.
В "Спартаке" высказались о возможном уходе Медины
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев высказался о будущем полузащитника Хесуса Медины.
Фото: ФК "Спартак"