"2:0 счет, игра идет, чего его менять? Все хорошо, а в итоге 2:2 — и на кого все спихивать? Если сопоставлять, кто сколько ошибался, то если под каждого копать, то все получится. Ошибаются все", - цитирует Александра Глушенкова "РБ Спорт".
Вчера, 27 июля, петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с казанским "Рубином" (2:2) во 2 туре Российской Премьер-Лиги. Петербуржцы вели в два мяча после первых 45 минут, однако пропустили два мяча во второй половине встречи.
Полузащитник петербуржцев Максим Глушенков вышел на поле с первых минут и не отметился результативными действиями. Россиянин был заменен в перерыве.
Отец Глушенкова: зачем менять Максима при счете 2:0? Все хорошо, а в итоге - 2:2
Александр Глушенков, отец полузащитника "Зенита" Максима Глушенкова, оценил игру сына во 2 туре Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (2:2).
Фото: ФК "Спартак"