"Это все ложь! У нас нет никаких договоренностей с "Эстудиантесом" о переходе Адольфо. На данный момент Гайч остается в ЦСКА", — приводит слова Каро "Sport24".
Ранее итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо сообщил, что ЦСКА готовится подписать Тьяго Паласиоса. По информации источника, московский клуб хочет заплатить 7 миллионов долларов за сделку, а также собирается включить в нее Адольфо Гайча. Напомним, ранее стало известно, что трансфер Гайча в аргентинский "Тальерес" сорвался. Как сообщил агент футболиста, это произошло из-за несогласованных сроков сделки. Трансферное окно в Чемпионате Аргентины закрылось в ночь с 24 на 25 июля.
Гайч пополнил состав армейцев летом 2020 года. До этого он играл в аргентинском "Сан-Лоренсо". В составе ЦСКА он сыграл в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и сделал четыре головых передачи. В прошлом сезоне аргентинский нападающий на правах арендного соглашения выступал за турецкий "Антальяспор". По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Гайча оценивается в 1,4 миллиона евро.
Агент Гайча опроверг информацию о трансфере аргентинского вингера Паласиоса в ЦСКА
Спортивный агент Пабло Каро, представляющий интересы нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, опроверг информацию о переходе в армейский клуб нападающего "Эстудиантеса" Тьяго Паласиоса.
Фото: "Чемпионат"